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В России за сутки выявлено 9,9 тыс. случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено 9,9 тыс. случаев коронавируса за сутки
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Еще 9908 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Начиная со вторника, суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ держится на уровне более 9 тысяч, с начала года идет плавное снижение количества заболевших, в связи с чем эпидемиологи говорят о стабилизации ситуации, хотя не исключают, что возможны колебания значений.

За сутки в стране от COVID-19 скончались 475 человек, общее число жертв вируса достигло 91 695.

Поправились и выписаны 3,98 млн пациентов, в том числе 12 868 за последние сутки.

В Москве суточный прирост составил 1600. Новые эпизоды фиксировались во всех 85 регионах страны. В том числе, 943 в Петербурге, в Московской области прирост составил 609.

Наименьший суточный прирост заболевших зафиксирован в Магаданской области - три случая, а также в Еврейской АО и Чукотском АО - по два случая за сутки.

За все время пандемии в России было зарегистрировано 4,38 млн случае инфицирования COVID-19.

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