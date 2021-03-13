Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи посылок в КЧР

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Взрыв газа с последующим пожаром произошел в субботу в городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии, сообщили "Интерфаксу" в МВД по КЧР.

Как рассказал сотрудник ведомства, по предварительной информации, взрыв произошел в 11:38 в нежилом помещении, используемом под офис выдачи посылок компании Wildberries. В результате происшествия в республиканскую клиническую больницу были доставлены пять человек с ожогами, отметил он.

Среди пострадавших собственница помещения 1980 года рождения и еще трое женщин 1992, 1995 и 1998 годов рождения, а также мужчина 1953 года рождения.