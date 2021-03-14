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Массовое отключение электроэнергии произошло в Бурятии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Энергоавария привела в воскресенье к отключению электроэнергии в Улан-Удэ и в южной части Бурятии, в столице республики у жителей частных домов отсутствует вода.

"Отключение света идет точечно по территории Бурятии, так как срабатывает противоаварийная автоматика в электросистеме. Это связано с отключением на Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас специалисты работают. Пока часть районов, как в городе, так и в республике работает на остатках электроэнергии ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Россети Сибирь" в Бурятии.

В Улан-Удэ также наблюдается транспортный коллапс, встали трамваи во всех направлениях города. По данным МУП "Управление трамвая ", в ближайшее время движение будет восстановлено по маршруту №4.

Бурятия

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