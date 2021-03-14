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Энергоснабжение в Бурятии восстановлено

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Энергетики в Бурятии восстановили энергоснабжение объектов, которые попали под отключение из-за аварийной ситуации на Гусиноозерской ГРЭС, сообщает пресс-служба администрации города Улан-Удэ по итогам заседания оперативного штаба.

"Поэтапно подключены все объекты. Аварийные бригады проверяют информацию, поступившую от жителей. Специалисты предупреждают, что в воскресенье возможны точечные отключения", - говорится в сообщении.

По поручению мэра столицы республики Игоря Шутенкова введен режим повышенной готовности всех коммунальных служб города.

По предварительной информации аварийное отключение электроэнергии произошло из-за обрыва штанги 220 кВ на Гусиноозерской ГРЭС, сработала автоматическая защита.

Пресс-служба компании "Россети Сибирь" в Бурятии уточняет, что точечные отключения электроэнергии были зафиксированы в Улан-Удэ, Кятхтинском, Джидинском, Селингинском, Баргузинском, Курумканском, Гусиноозерском районах.

"Сработала противоаварийная автоматика в энергосистеме Республики Бурятия. Медицинские учреждения не пострадали, так как были подключены от резервных источников питания", - отметили в энергокомпании.

Как сообщалось, массовые отключения из-за нештатной ситуации на Гусиноозерской ГРЭС произошли в столице Бурятии и в южной части республики.

Бурятия

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