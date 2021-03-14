Автоинспектор погиб в Приморье от удара отлетевшей после ДТП машины

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Инспектор ДПС, дежуривший на автодороге во Владивостоке, погиб в воскресенье из-за столкновения двух автомобилей, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Женщина 1945 года рождения, управлявшая автомобилем Toyota Carina, при перестроении допустила столкновение с Toyota Prius, водитель которой не смог справиться с управлением, автомобиль вылетел на обочину, где были припаркованы другие автомобили и дежурили сотрудники ДПС.

"Пострадал старший инспектор ДПС, который позже скончался в реанимации. У 35-летнего сотрудника остались жена и пятилетняя дочь", - говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови обоих водителей. По предварительной информации, 22-летний водитель Toyota Prius превысил скорость.

Региональное следственное управление сообщает, что проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).