Водителя, сбившего инспектора ГИБДД в Приморье, 67 раз штрафовали за нарушения

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Водитель, который сбил автоинспектора во Владивостоке, за год был оштрафован почти 70 раз за нарушения ПДД, сообщила в понедельник пресс-служба УГИБДД по Приморскому краю.

"В 2020 году мужчину 67 раз привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в большинстве случаев - скоростного режима", - говорится в сообщении.

По предварительный данным, в момент ДТП 22-летний водитель вновь ехал с превышением скорости. Экспертиза установила, что водитель в момент аварии был трезв.

Как сообщалось, в воскресенье во Владивостоке инспектора ДПС, дежурившего на дороге, сбил автомобиль Toyota Prius. Полицейский получил тяжелые травмы, от которых умер в реанимации. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).