Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:55Заразились
на 14.03В России 4 390 608+10 083В мире 119 515 052+454 569

Водителя, сбившего инспектора ГИБДД в Приморье, 67 раз штрафовали за нарушения

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Водитель, который сбил автоинспектора во Владивостоке, за год был оштрафован почти 70 раз за нарушения ПДД, сообщила в понедельник пресс-служба УГИБДД по Приморскому краю.

"В 2020 году мужчину 67 раз привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в большинстве случаев - скоростного режима", - говорится в сообщении.

По предварительный данным, в момент ДТП 22-летний водитель вновь ехал с превышением скорости. Экспертиза установила, что водитель в момент аварии был трезв.

Как сообщалось, в воскресенье во Владивостоке инспектора ДПС, дежурившего на дороге, сбил автомобиль Toyota Prius. Полицейский получил тяжелые травмы, от которых умер в реанимации. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Приморский край Приморье Владивосток

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 14 марта

Вице-премьера правительства Ставрополья арестовали по делу о взятках

Космонавт Анна Кикина вскоре полетит на МКС

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России снова превысил отметку в 10 тысяч

Суточный COVID-прирост в России снова превысил отметку в 10 тысяч

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 марта

Автоинспектор погиб в Приморье от удара отлетевшей после ДТП машины

Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв

Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв

Вакцину от коронавируса "Спутник V" получили почти 7 млн человек

Вакцину от коронавируса "Спутник V" получили почти 7 млн человек

Что произошло за день: суббота, 13 марта

Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи посылок в КЧР

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');