МЧС Забайкальского края сообщило об аварийном отключении электричества
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроэнергии из-за штормового ветра произошло в понедельник в Улетовском районе Забайкальского края, сообщает региональный главк МЧС России.
В сообщении говорится, что под отключение попали 18 населенных пунктов в Улетовском районе: Улеты, Николаевское, Абалтуйский Бор, Аблатукан, Арта, Горекацан, 1 СЗО, Горека, Шехолан, Доронинское, Ленинский, Дешулан, Новые Ключи, Танга, Арей, Новосалия, Шебартуй, Бальзой, Хадакта, Черемхово.
Отмечается, что порывы ветра достигают в районе 30 метров в секунду. Аварийная бригада обследует линию электропередачи ВЛ-110 протяженностью 60 км.