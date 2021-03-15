Четыре района в Забайкальском крае обесточены из-за последствий циклона

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Четыре района в Забайкальском крае объявили режим ЧС из-за последствий прохождения циклона, более полусотни населенных пунктов в регионе обесточены, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Без электроэнергии сейчас 54 населенных пункта в 10 районах. Самая непростая ситуация в Оловяннинском, Ононском, Борзинском, Забайкальском районах. Решениями муниципальных комиссий в этих районах объявлен режим ЧС", - говорится в сообщении.

В Александрово-Заводском районе без электричества остается райцентр. Центр циклона сейчас находится над Забайкальском. В Чите на базе МЧС создан оперативный штаб по ликвидации, туда собирается информация со всех районов. Большинство школ в этих районах прервали учебный процесс и планируют вернуться к обычному режиму после восстановления электроэнергии и работы котельных.

Ранее сообщалось, что в Улетовском районе под отключение попали 18 населенных пунктов. В ближайшее время энергетики планируют восстановить энергоснабжение Улетовского района.