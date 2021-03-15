За время операции в Сирии погибли 112 российских военных

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Число российских военнослужащих, погибших в Сирии за время военной операции в этой стране, составило 112 человек, сообщил первый заместитель председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Об этом Красов заявил в понедельник в нижней палате парламента на "круглом столе", посвященном военной медицине.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.