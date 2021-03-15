Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
на 14.03В России 4 390 608+10 083В мире 119 874 650+359 598

За время операции в Сирии погибли 112 российских военных

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Число российских военнослужащих, погибших в Сирии за время военной операции в этой стране, составило 112 человек, сообщил первый заместитель председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Об этом Красов заявил в понедельник в нижней палате парламента на "круглом столе", посвященном военной медицине.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.

Госдума Сирия Андрей Красов

Новости

В Думе заверили, что коррупционеры не получат индульгенцию через поправки в закон

Экономический кризис

Правительству предложили освободить IT-отрасль от плановых проверок

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 марта

Что произошло за день: воскресенье, 14 марта

Вице-премьера правительства Ставрополья арестовали по делу о взятках

Космонавт Анна Кикина вскоре полетит на МКС

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России снова превысил отметку в 10 тысяч

Суточный COVID-прирост в России снова превысил отметку в 10 тысяч

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 марта

Автоинспектор погиб в Приморье от удара отлетевшей после ДТП машины

Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв

Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');