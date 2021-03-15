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В Дагестане под "КАМАЗом" рухнул мост

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Шамильском районе Дагестана утром в понедельник обрушился мост через реку Аварское койсу. Упал пролет, по которому проезжал "КАМАЗ", сообщили в региональном управлении МЧС.

Водитель машины, сотрудник ООО "Мостострой", доставлен в районную больницу в состоянии средней степени тяжести.

Обрушился принадлежащий региональному Минстрою мост на выезде из села Хебда. Авария отрезала дороги к селам Кахиб, Гоор и Хиндах.

По данным Дагавтодора, мост был в аварийном состоянии, по нему разрешали проезд только машинам массой до 40 тонн. В Минтрансе Дагестана считают, что мост обрушился, когда на него заехал большегруз "ненормативной нагрузки".

Детали происшествия выясняются, на месте работают дорожные службы и сотрудники МЧС.

Проверку в связи с обрушением начала прокуратура Дагестана.

Дагестан МЧС Мостострой Минтранс Хебда Шамильский район

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