Депутат Думы заявил о задержании действовавшего от его имени мошенника

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Крымские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве от имени депутата Госдумы Руслана Бальбека, сообщает парламентарий.

"Сотрудники МВД по Республике Крым задержали злоумышленника, который от моего имени на протяжении 2020 года обращался к гражданам, преимущественно предпринимателям, и просил деньги на якобы благие цели. Одним говорил, что это для моей семьи, другим - что на благотворительность, третьим - что на важные проекты", - написал Бальбек в фейсбуке в понедельник.

По его данным, самозванец действовал с территории Украины, его задержали при въезде на полуостров. Для обмана он использовал, в том числе, поддельные бланки. Депутат полагает, что целью подозреваемого могла быть не только личная выгода, но и дискредитация его имени.

Бальбек сообщил о возбуждении против задержанного уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Источник агентства уточнил, что у подозреваемого могли быть сообщники. Число пострадавших неизвестно.