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Россия в 2020 году стала лидером по посещаемости кинотеатров на европейском рынке

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия стала лидером по посещаемости кинотеатров среди европейских стран, несмотря на распространение коронавируса в 2020 году, сообщил врио исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов на пресс-конференции в понедельник.

"На фоне государственной поддержки, в какой-то степени недостаточной, российские продюсеры сохранили свои релизы в прокате даже в самый сложный период, когда зрители в кинотеатры еще не вернулись", - заявил он.

Он отметил, что из-за пандемии "в некоторых районах мы потеряли до девяти месяцев работы рынка кинопроката". Соснов добавил, что проблемы в индустрии сохраняются. В частности, сейчас кинопроизводители, у которых запланированы съемки за рубежом, не могут к ним приступить или завершить их.

Соснов заявил, что представители российского кинематографа ожидают возвращения иностранных блокбастеров на российский рынок.

"Мы ожидаем этого времени, для российских кинотеатров крайне важно иметь этот пакет, поскольку он обеспечивает значительный объем зрительского потока и доходных поступлений", - пояснил врио исполнительного директора.

Федор Соснов

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