Двух экс-следователей центрального аппарата СКР осудили за крупную взятку

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил к шести и восьми годам колонии строгого режима Сергея Дубинского и Андрея Тринева - бывших следователей центрального аппарата Следственного комитета России за получение особо крупной взятки.

Дубинский также оштрафован на 10 млн рублей, кроме того, ему запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также в правоохранительных органах сроком на 10 лет, он лишен звания "полковник юстиции", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В свою очередь, Триневу суд запретил занимать определенные должности на десять лет и лишил звания "майор юстиции".

Находившийся до приговора под домашним арестом Дубинский был взят под стражу в зале суда.

Бывшие следователи признаны виновными в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В СКР ранее заявляли, что речь идет о сумме в 5 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2018 года по заявлению адвоката Алексея Коврижкина, участвовавшего в расследовании, которое вели следователи.

В 2020 году статус Коврижкина был прекращен за сотрудничество с правоохранительными органами, в ходе которого задержали Дубинского и Тринева. Жалобу в адвокатскую палату на Коврижкина подали сами бывшие следователи.

Дубинский получил известность, участвуя, в частности, в расследовании дела о теракте 24 января 2011 года в аэропорту "Домодедово". Тогда СКР пытался привлечь к ответственности собственника аэропорта Дмитрия Каменщика и топ-менеджеров авиапредприятия за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже дело было прекращено за отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления.