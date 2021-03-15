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В Москве опровергли сообщения о поставках бомбардировщиков Су-32 в Алжир

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России опровергли информацию о том, что РФ планирует поставить Алжиру бомбардировщики Су-32 (экспортная версия бомбардировщика Су-34).

"ФСВТС РФ не подтверждает появившуюся в сети интернет информацию о том, что Россия якобы планирует передать Алжирской Народной Демократической Республике партию самолетов Су-32. Никакого производства самолетов в интересах Алжира не ведётся", - заявила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь ФСВТС РФ Валерия Решетникова.

Ранее появились сообщения о планах России поставить Алжиру партию бомбардировщиков Су-32.

В прошлом году глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил "Интерфаксу", что многие иностранные партнеры интересуются экспортной версией бомбардировщика Су-34, запрашивают дополнительные презентации, "но пока, к сожалению, без конкретики".

В апреле 2018 года в "Ростехе" заявили, что Су-34 хорошо показали себя в ходе военной операции в Сирии.

До настоящего времени Су-34 поставляются только российским военным, серийное производство самолётов для Минобороны РФ началось в апреле 2005 года.

Су-34 разработан компанией "Сухой". Самолет предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Самолет также имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время суток при всех возможных метеорологических условиях.

На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Особенностями Су-34, в частности, являются: большая дальность полета до 4000 км, высокая скорость полета до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета может составлять 8 тонн.

ФСВТС Алжир Су-32 Су-34

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