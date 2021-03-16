Кабмин планирует внести в Госдуму три экологических законопроекта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Три законопроекта, связанные со вторичными материальными ресурсами, затопленными кораблями и перевалкой опасных грузов на морских территориях, будут внесены на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время, сообщает вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"У нас на выходе три инициативы из правительства - первая инициатива - относительно вторичных материальных ресурсов (ВМР) как новой сущности. Мы должны поправить 89-й федеральный закон, такой законопроект нами подготовлен, в ближайшее время мы направим его в Госдуму", - сказала Абрамченко на форуме "Чистая страна" во вторник.

По ее словам, еще один законопроект связан с поездкой премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток, где он увидел в бухте Нагаева затопленные корабли.

"Мы предусмотрели сейчас в законодательстве, что затапливать корабли и считать это нормальной утилизацией будет нельзя, и предусмотрели второй блок в этом законопроекте о кораблях, которых уже на дне - каким образом их утилизировать, как упростить эту процедуру, как вовлечь их (точно так же, как металлолом) во вторичный оборот", - отметила вице-премьер.

Еще одна инициатива связана с перевалкой опасных грузов вне терминальных мощностей морских портов. "Впервые за много лет мы наконец подготовили соответствующий законопроект по запрету такой перевалки. Там, где есть портовые мощности, которые могут позволить переваливать эти опасные грузы, нужно это делать в порту, не в акватории", - пояснила Абрамченко.

По словам вице-премьера, это приносит большой урон экологии и водным объектам страны. "Есть несколько поручений президента на этот счет, поэтому мы в эту сессию этот законопроект мы обязательно направим в Госдуму", - добавила она.

Также, по словам Абрамченко, необходимо создать единую экологическую диспетчерскую, которая будет обеспечивать постоянную обратную связь с людьми. "Не в режиме обращений граждан в рамках 59-го федерального закона (...). Нужно уйти от этого режима", - сказала вице-премьер.