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Двухлетний мальчик погиб, провалившись под лед в Коми

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку после гибели в Усть-Куломском районе Коми двухлетнего мальчика, провалившегося под лед. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР во вторник.

Трагедия произошла накануне в деревне Верхний Воч. Мальчик утонул в полутора метрах от берега реки.

"Ребенок находился у реки вместе с родителями, которые набирали воду из проруби для бытовых нужд. Отец пытался спасти сына, но не смог. Утром 16 марта аварийно-спасательным отрядом обнаружено тело ребенка. Оно будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили родителей ребенка и очевидцев. "Изучается характеризующий семью материал", - добавили в пресс-службе.

Коми

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