Дума одобрила лишение свободы до пяти лет за публичное унижение чести ветеранов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Госдума во вторник одобрила поправки об административной и уголовной ответственности за публичное унижение чести и достоинства ветеранов, а также за распространение заведомо ложных сведений о них.

Соответствующие поправки поддержаны палатой ко второму чтению законопроектов об административной (1050733-7) и уголовной ответственности (1050812-7) за оправдание нацизма или публичное отрицание результатов Международного военного (Нюрнбергского) трибунала.

Административное наказание

Поправками предлагается предусмотреть в КоАП ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, а равно публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, в том числе совершенные с применением СМИ и интернета.

Подобное, как следует из законопроекта, повлечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 3 млн до 5 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Кроме того, поправками предлагается ввести ответственность публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе совершенное с применением СМИ и интернета.

Такие деяния повлекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 3 млн до 5 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Уголовное наказание

В Уголовный кодекс предложено внести поправки, согласно которым распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенное публично, наказывается штрафом в размере до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с использованием СМИ либо интернета; "с искусственным созданием доказательств обвинения", наказываются штрафом в размере от 2 млн до 5 млн рублей.

За это также возможно наложение штрафа в размере зарплаты за период от года до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, наказываются штрафом в размере до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Поправки предусматривают, что за подобные нарушения возможно также наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если же подобное совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или с использованием СМИ или тнтернета, то оно наказывается штрафом в размере от 2 млн до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет.

В качестве альтернативы возможно наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.