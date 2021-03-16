В Крыму задержан россиянин, собиравший сведения для спецслужб Украины

У него изъято взрывное устройство

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Крыму задержан гражданин РФ, собиравший по заданию украинской разведки информацию о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения, у него изъято взрывное устройство, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ пресекла разведывательно-подрывную деятельность Есипенко В.Л., он снимал на фото и видео в Крыму местность, объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей, заявили в ЦОС.

В ФСБ сообщили, что Есипенко задержали, чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб.

По данным ЦОС, в личной машине задержанного нашли самодельное взрывное устройство. Как рассказал сам Есипенко, упомянутую информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки (СВР) Украины полковника Кравчука, отметили в ФСБ.

Взрывное устройство Есипенко по рекомендации Кравчука хранил в автомобиле для собственной безопасности, добавили в ЦОС.

Там также сообщили, что в отношении Есипенко возбуждено уголовное дело, но не уточнили, по какой статье УК РФ.