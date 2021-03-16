Главу центра адаптации осужденных заподозрили в продаже казенного стада

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Калмыкии начальника центра адаптации осужденных колонии-поселения №3 задержали по подозрению в скотокрадстве - в краже и перепродаже коров, принадлежащих колонии. В его отношении по материалам ФСБ возбуждено дело о растрате (ч.3 ст. 160 УК).

По версии следствия, в октябре 2018 года начальник центра заставил осужденных забить корову, принадлежащую колонии, и разделать тушу. Мясо он продал за 28 000 рублей и присвоил эти деньги.

В декабре 2020 года колония получила по госконтракту 33 коровы общей стоимостью 650 000 рублей. Подозреваемый их также продал, считает следствие.

Меру пресечения ему еще не выбрали.