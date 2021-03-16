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Живущих близ свалки на золоотвале у Финского залива петербуржцев предупредили о рисках

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Несанкционированная свалка строительных отходов в районе Угольной гавани на юго-западе Петербурга может со временем привести к заболеваниям у жителей близлежащих кварталов, читает исполнительный директор ООО "Экологический правовой центр "Беллона" Артем Алексеев.

"В перспективе они могут болеть экологически зависимыми заболеваниями в результате хозяйственной деятельности, которая там есть", - сказал Алексеев на пресс-конференции в "Интерфаксе" во вторник.

Он отметил важность взаимодействия надзорных органов и общественных организаций по проблеме свалки.

"Мы наблюдаем серьезную социально-экологическую проблему. Эти отходы, загрязняющие стоки, которые идут через дамбу, все это стекает в Финский залив. (...) Очень серьезная проблема, очень хочется, чтобы она все-таки сдвигалась с места и надзорные органы, контролирующие, сотрудничали с общественными организациями, инициативными группами", - подчеркнул Алексеев.

В свою очередь руководитель рабочей группы по общественному контролю за федеральными проектами по направлению "Отходы" Общественного совета Минприроды РФ Сергей Грибалев отметил, что в сложившейся ситуации не принимаются серьезные меры: в городе работает федеральная целевая программа "Чистая страна" нацпроекта "Экология", однако экологический ущерб по ней не устраняется.

"Его (золоотвал - ИФ) никто не хочет устранять по одной простой причине: это замечательное место для того, чтобы там размещать отходы донных отложений, которые были добыты с грязных речек и других водоемов Санкт-Петербурга. Зачем вести на свалку, зачем перегружать, зачем высушивать или производить переработку, как говорил наш президент, зачем это делать, если можно сэкономить? Но экономия эта идет на нашем с вами здоровье", - сказал Грибалев.

Как отметил адвокат Международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург" Евгений Баклагин, чиновников следует привлечь к административной ответственности, а правительство Петербурга должно рассмотреть этот вопрос и "принять политическое решение".

Как сообщал в декабре 2020 года на заседании комиссии по экологической защите населения городского парламента первый заместитель председателя комитета по природопользованию Михаил Страхов, природоохранная прокуратура проводит проверку, власти продолжают взаимодействие с правоохранительными органами. В комитете считают, что необходимо прекратить размещение строительных отходов на золоотвале. Страхов отмечал также, что донные грунты не являются отходами, а их размещение на золоотвале происходит в правовом поле - с разрешения Невско-Ладожского бассейнового водного управления.

В управлении информации и общественных связей УМВД по Петербургу и Ленинградской области "Интерфаксу" сообщали, что по факту размещения отходов на золоотвале возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

Как сообщалось, внимание надзорных ведомств к золоотвалу в Угольной гавани привлекли общественники, которые сообщили о складировании на площадке отходов с территории СКК "Петербургский". В ООО "СКА Арена" (концессионер нового стадиона на месте СКК) прокомментировали, что на площадку направлялся лишь незагрязненный грунт, на прием которого компания имеет разрешение.

Проведя проверку объекта, Балтийско-Арктическое межрегиональное управления Росприроднадзора возбудило административное дело в связи с размещением отходов в водоохранной зоне Невской губы Финского залива.

В комитете по природопользованию сообщали, что по сведениям региональной геоинформационной системы, сооружение "золоотвал в море" является акваторией Невской губы Финского залива, а прилегающая к сооружению территория -Петербурга находится в водоохранной зоне Финского залива.

Петербург Финский залив

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