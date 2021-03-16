Роскомнадзор не исключил замедления работы крупных соцсетей за нарушения

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор не исключает замедления работы других соцсетей и интернет-площадок, в том числе Facebook, Instagram, YouTube и других, если они не будут выполнять требования об удалении запрещенного в РФ контента, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требование Роскомнадзора, что мы пойдем так же и по линии технической (замедления и возможной последующей блокировки - ИФ)", - сказал Субботин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что "параллельно идут административные процессы, связанные со штрафами за неудаление запрещенной информации по ряду эпизодов, связанные и с "Фейсбуком", и с "Ютьюбом", "Инстаграм", "Твиттер".

"Административные протоколы составлены, это одна линия, это штрафы, а вторая линия - это технические меры, как видите сейчас по "Твиттеру", меры по замедлению трафика, направленные на принуждение компаний к выполнению российских законов. Это параллельные процессы. И административная, и техническая линии направлены на принуждение площадок к исполнению российских законов", - сказал замглавы РКН.

Ранее во вторник Субботин сообщил "Интерфаксу", что Twitter может быть заблокирован во внесудебном порядке через месяц, если за это время не начнет исполнять требования ведомства. Никакой реакции, по его словам, от администрации сервиса на это не поступило.

Роскомнадзор 10 марта заявил, что централизованно замедляет работу Twitter в РФ на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров в связи с тем, что соцсеть не удаляет, несмотря на многочисленные требования ведомства, суицидальный, наркотический и порнографический контент. Деградация трафика распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений, текстовые сообщения доставляются без ограничений.

После того, как РКН объявил о замедлении скорости работы Twitter, пользователи интернета начали жаловаться на проблемы с доступом к целому ряду государственных сайтов. В РКН, Ростелекоме и Минцифры заявили, что это никак не связано с действиями в отношении Twitter.

Представитель Twitter заявил The Wall Street Journal, что компании известно о "всеобщем и неизбирательном" замедлении работы сервиса в РФ, связав действия РКН с желанием ограничить общественную дискуссию в интернете. Twitter проводит политику абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей, правилами компании запрещена пропаганда суицида и купле-продажа наркотиков, отметил он.