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Лавинная опасность объявлена на камчатском вулкане Ключевской

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - На вулкане Ключевской, извергающемся на Камчатке, выросла угроза схода лавин, объявлено штормовое предупреждение, сообщает в среду главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"С 17 марта по 17 апреля возможен сход снежных лавин искусственного происхождения с различных склонов исполина", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают туристов не приближаться к Ключевскому.

Побочный прорыв образовался на вулкане Ключевском 18 февраля. Зона прорыва расположена на северо-западном склоне на высоте 2 тыс. 850 м над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга. Прорыву присвоено имя выдающегося советского ученого-вулканолога Георгия Горшкова.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 г. до 8 февраля 2021 г.

Камчатка

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