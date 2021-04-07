Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:13Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 131 813 638+492 075

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 2 километров

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Выброс пепла зарегистрирован утром в среду на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 2 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пепловый шлейф распространился на 5 км к юго-востоку от вулкана. Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.

Вулкан Эбеко (высота 1 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз он извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.

Эбеко Курилы Сахалинская область Парамушир

Новости по теме

Новости

Полицейские задержали пенсионерку, готовившую пищу на Вечном огне

Правительство Ленобласти планирует переехать в Гатчину к 2024 году

Правительство Ленобласти планирует переехать в Гатчину к 2024 году

В России за три года стало на 12 млн больше домашних питомцев

В России за три года стало на 12 млн больше домашних питомцев

Курятина и яйца стали лидерами по темпам роста цен на продукты в марте

Курятина и яйца стали лидерами по темпам роста цен на продукты в марте

Цены на бензин с начала этого года выросли больше, чем за весь 2020 г.

Что произошло за день: вторник, 6 апреля

Минстрой РФ предложил упростить процедуру банкротства девелоперов

Минстрой РФ предложил упростить процедуру банкротства девелоперов

МИД РФ счел, что журналисты CNN мешали работе колонии, в которой сидит Навальный

На акции около колонии, где сидит Навальный, задержали 9 человек

На акции около колонии, где сидит Навальный, задержали 9 человек

Сердюков перестанет курировать "Объединенную авиастроительную корпорацию"

Сердюков перестанет курировать "Объединенную авиастроительную корпорацию"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');