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"Газпром нефть" начала поэтапное возвращение сотрудников с "удаленки"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" начала поэтапное возвращение сотрудников с дистанционного режима работы, при этом компания продолжает добровольную вакцинацию сотрудников от COVID-19, говорится в пресс-релизе.

"Работу в офисах возобновили около 70% специалистов всех предприятий компании. Обязательным условием для выхода сотрудника на постоянное рабочее место является отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Для каждого офисного пространства составлен индивидуальный график выхода сотрудников в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по сохранению социальной дистанции. Кроме того, учитываются особенности эпидемиологической обстановки в разных регионах и специфика деятельности бизнес-подразделений", - отмечается в сообщении.

На нефтепромыслах "Газпром нефти" введен специальный порядок для сотрудников после вакцинации - при наличии антител к COVID-19 и отрицательного ПЦР-теста они заезжают на вахту без нахождения в буферном терминале.

Для профилактики распространения вируса на нефтеперерабатывающих заводах введены системы бесконтактной передачи смен. В офисы и предприятия можно пройти только по цифровым пропускам, "синхронизированным с корпоративной системой контроля здоровья персонала HealthCheck", говорится в пресс-релизе.

"Это позволяет обеспечить доступ на объекты для сотрудников без признаков заболевания и при наличии у них актуального отрицательного теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации", - отметили в компании.

"Газпром нефть" сообщает, что все офисные и производственные пространства обеспечила противовирусной инфраструктурой: системами проверки температуры на входе, бактерицидными рециркуляторами и антисептиками в рабочих помещениях.

"Офисные пространства организованы с учетом соблюдения социальной дистанции 1,5 метра. Сотрудникам ежедневно выдаются защитные маски и перчатки", - заявили в компании. В течение дня персоналу измеряют температуру, кроме того, дезинфицируются помещения и контактные поверхности в зданиях компании.

"Для разграничения потоков сотрудников в утренние и вечерние часы вводится распределенный график начала и окончания рабочего дня", - информирует "Газпром нефть".

Газпром нефть Коронавирус

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