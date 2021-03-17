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Жительницу Чечни, подозреваемую в убийстве матери и сестры, признали невменяемой

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - У жительницы чеченской станицы Гребенская, подозреваемой в убийстве своей сестры и матери, выявили хроническое психическое расстройство, сообщает пресс-служба управления СКР по Чечне.

По данным следствия, в 2019 году подозреваемая жила в станице Гребенская с родителями и старшей сестрой, к которой испытывала неприязнь.

"Ночью 23 августа 2019 года несовершеннолетняя, дождавшись, когда все в доме уснут, нанесла спящей сестре множественные ножевые ранения в область спины и груди, а также нанесла удары ножом своей матери, пытавшейся заступиться за старшую дочь. В результате полученных ножевых ранений 27-летняя сестра и 53-летняя мать подозреваемой скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. В рамках следствия по этому делу провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу, выявившую у подозреваемой признаки хронического психического расстройства, которое лишает ее возможности осознавать опасность своих действий.

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