В Казани осудили фигурантов дела о хищении акций "Газпрома" у сирот

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд Казани в среду вынес обвинительный приговор Павлу Ефремову и Линуру Муртазину по делу о хищении акций "Газпрома" у воспитанников детских домов. Об этом сообщает пресс-служба суда в среду.

"Ефремову назначено окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. руб. в доход государства. Муртазину назначено 9 лет колонии строгого режима со штрафом в 150 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

Суд признал подсудимых виновными в хищении обыкновенных именных акций ПАО "Газпром" и иных денежных вкладов, ранее выделенных детдомовцам в соответствии с указом президента Татарстана от 10 декабря 1993 года "О социальной защите отдельных категорий граждан Республики Татарстан при приватизации".

Как сообщается, фигуранты находили людей, которые впоследствии выступали в роли наследников воспитанников детдомов, оказывали на них морально-психологическое воздействие, вводя в заблуждение относительно юридических оснований владения акциями, их количества и реальной рыночной стоимости.

Обвиняемые добивались согласия на передачу акций, сбор и оформление документов, необходимых для получения судебных решений об установлении факта принятия наследства и свидетельств о праве наследства по закону. После этого они легализовывали похищенное имущество и совершали с ним сделки.

В сообщении отмечается, что Ефремов и Муртазин причинили бюджету РФ материальный ущерб в особо крупном размере.