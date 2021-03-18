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Источник сообщил, что Памфилову назначат в ЦИК на новый срок

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Элла Памфилова, как ожидается, будет назначена в новый состав Центральной избирательной комиссии и имеет хорошие шансы сохранить свой пост председателя, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к ЦИК.

Полномочия главы Центризбиркома, как и всего нынешнего состава комиссии, заканчиваются в марте. В ее состав входят 15 членов, пять из которых назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации и пять - Госдумой. Обе палаты парламента своих кандидатов уже утвердили.

"Мы ожидаем, что указ о назначении "президентской пятерки" выйдет в ближайшее время. С большой долей вероятности в нем будет фамилия Памфиловой", - отметил источник.

По его словам, "Памфилова устраивает политические элиты". "Под ее руководством Центризбирком провел целый ряд довольно сложных избирательных кампаний, в минувшем году организовал голосование по поправкам в Конституцию РФ", - напомнил собеседник агентства.

"В случае назначения в новый состав Центризбиркома Памфилова вновь будет избрана председателем комиссии", - убежден источник "Интерфакса".

Сама Памфилова не комментирует свои карьерные перспективы. "Сейчас что-то загадывать и отвечать на подобные вопросы бессмысленно. Стремительно меняющаяся жизнь продиктует, а время - покажет", - говорила она в интервью "Интерфаксу" в сентябре прошлого года.

3 марта 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Памфилова была назначена членом седьмого состава Центральной избирательной комиссии РФ. На первом заседании ЦИК она была избрана председателем комиссии (за нее было отдано 14 голосов из 15). Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.

ЦИК Элла Памфилова

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