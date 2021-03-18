Чемезов сменит Сердюкова во главе совета директоров ОАК

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации, до него этот пост занимал глава авиационного кластера, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, сообщила госкорпорация.

Чемезов через пресс-службу объяснил, что решил занять этот пост "с учетом важности задачи", чтобы "взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль".

В госкорпорации объяснили, что он будет лично контролировать все реформы в ОАК.

"Системные реформы должны усовершенствовать структуру компании и решить вопросы ее финансовой устойчивости, повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолетов и покрыть значительные потребности России в современных воздушных судах для пассажирских перевозок", - сказал Чемезов.

В "Ростехе" решили объединить ОАК и авиаконструкторские бюро, в том числе "Сухой" и "МиГ", а также авиакомпанию "Иркут" в единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК.