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Школьник в Чувашии упал с 25-го этажа на машину и выжил

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Следователи проверяют обстоятельства падения ребенка с балкона 25-го этажа дома в Чувашии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по республике.

По данным ведомства, 11-летний мальчик упал с балкона на автомобиль, ребенок госпитализирован с травмами в тяжелом состоянии. Уточняется, что школьник упал с общего балкона дома, который был открыт.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл в Новочебоксарске.

Чувашия Новочебоксарск

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