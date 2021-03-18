Школьник в Чувашии упал с 25-го этажа на машину и выжил

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Следователи проверяют обстоятельства падения ребенка с балкона 25-го этажа дома в Чувашии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по республике.

По данным ведомства, 11-летний мальчик упал с балкона на автомобиль, ребенок госпитализирован с травмами в тяжелом состоянии. Уточняется, что школьник упал с общего балкона дома, который был открыт.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл в Новочебоксарске.