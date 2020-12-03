Экс-следователя отправили под домашний арест по делу о поджоге отдела СК

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего следователя по особо важным делам Максима Митасова, обвиняемого в организации поджога отдела Следственного комитета в 2017 году, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Митасова отправили под домашний арест до 30 января 2021 года, заявил собеседник агентства.

Бывшему следователю, по данным суда, предъявлено обвинение в организации уничтожения чужого имущества (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 167 УК РФ) и воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294).

О задержании Митасова стало известно накануне, 2 декабря. По данным информированного источника "Интерфакса", бывший следователь стал фигурантом уголовного дела о поджоге здания отдела СК Троицкого и Новомосковского административного округа в мае 2017 года.

Источник уточнял, что показания на Митасова дали двое уроженцев Дагестана, задержанные как предполагаемые исполнители преступления, которые пояснили, что следователь предложил им 50 тыс. руб. за поджог.

По предварительным данным, Митасов хотел добиться увольнения руководителя отдела, с которым у него сложились конфликтные отношения.

В ночь на 19 мая 2017 года неизвестные подожгли следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому округам, расположенный в поселке Газопровод. Площадь возгорания составила порядка 150 квадратных метров.

Представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила тогда "Интерфаксу", что в результате пожара материалы уголовных дел и вещественные доказательства не пострадали.