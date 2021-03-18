Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:07Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 197 710+500 675

Кадыров заявил об отсутствии угрозы для журналистов "Новой газеты"

Кадыров заявил об отсутствии угрозы для журналистов "Новой газеты"
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что угрозы для журналистов "Новой газеты" после публикаций о якобы внесудебных расправах в республике нет.

"Что касается "угрозы журналистам", я нигде не видел даже малейшего намека для такой тревоги", - написал Кадыров в своем телеграм-канале в четверг.

При этом глава республики считает публикации "Новой газеты" "провокационными нападками на чеченский народ".

Ранее "Новая газета" опубликовала материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. В республике заявили, что это клеветническая публикация.

Позднее бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это обращение, "безусловно, не по адресу".

Он отметил, что "безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой, ничто не должно журналистам представлять угрозу". Однако, подчеркнул пресс-секретарь президента, "клевета должна преследоваться по закону".

Рамзан Кадыров Новая газета Чечня

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 18 марта

Эксперты предупредили о рисках новой политики приватности WhatsApp

Эксперты предупредили о рисках новой политики приватности WhatsApp

Путин заявил, что РФ не даст использовать ее "щедрые подарки" себе в ущерб

Российские пользователи Telegram заметили сбои в работе мессенджера

Путин приехал в "Лужники" на концерт в честь воссоединения Крыма с РФ

Группа молодых людей в Ставрополе избила мужчину и его маленького сына

На дне Азовского моря пробурят скважины для водоснабжения Крыма

На дне Азовского моря пробурят скважины для водоснабжения Крыма

Кадыров заявил, что видел в Байдене более грамотного политика

Кадыров заявил, что видел в Байдене более грамотного политика

Пригожин потребовал, чтобы ФБР предоставило все имеющиеся документы о нем

Пригожин потребовал, чтобы ФБР предоставило все имеющиеся документы о нем

Водители с 1 апреля будут сдавать экзамен на права в реальных условиях

Водители с 1 апреля будут сдавать экзамен на права в реальных условиях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');