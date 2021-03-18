Кадыров заявил об отсутствии угрозы для журналистов "Новой газеты"

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что угрозы для журналистов "Новой газеты" после публикаций о якобы внесудебных расправах в республике нет.

"Что касается "угрозы журналистам", я нигде не видел даже малейшего намека для такой тревоги", - написал Кадыров в своем телеграм-канале в четверг.

При этом глава республики считает публикации "Новой газеты" "провокационными нападками на чеченский народ".

Ранее "Новая газета" опубликовала материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. В республике заявили, что это клеветническая публикация.

Позднее бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это обращение, "безусловно, не по адресу".

Он отметил, что "безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой, ничто не должно журналистам представлять угрозу". Однако, подчеркнул пресс-секретарь президента, "клевета должна преследоваться по закону".