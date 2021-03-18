Сильнейшая песчаная буря в Китае окрасила снег в Поволжье в желтый цвет

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Жёлтый снег выпал в Ульяновской области в ночь на четверг, специалисты считают, что цвет осадков обусловлен примесью песка, принесенного из Китая.

"Снег нехарактерного цвета (желтоватого, бежевого) обнаружен наблюдательной сетью Ульяновской области (Ульяновск, Инза, Сурское, Базарный Сызган, Канадей, Карсун, Вешкайма)", - сообщает Ульяновский центр гидрометеослужбы (ЦГМС) в четверг.

В свою очередь министерство природы и цикличной экономики региона на своей странице во "ВКонтакте" заверяет жителей, что выпавший жёлтый снег "относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения".

По данным министерства, специалисты Ульяновского ЦГМС - филиала ФГБУ "Приволжское УГМС" провели анализ отобранных проб снега на взвешенные вещества и кислотность (pH). При фильтровании проб снега обнаружены частицы твердого характера - песчаные примеси. Анализ проб воздуха на взвешенные вещества превышений санитарных норм также не выявил.

"Аналогичная ситуация наблюдается в Самарской области. По предварительной информации областного Гидрометцентра, причиной окраса снега могут быть песчаные бури со стороны Китая", - сообщается на сайте Минприроды Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что 15 марта на Пекин обрушилась самая сильная песчаная буря за последнее десятилетие. Два аэропорта китайской столицы до полудня понедельника отменили около 400 авиарейсов.

По прогнозам метеорологов, нынешняя буря должна была коснуться 12 провинций и регионов Китая: от северо-западного Синьцзян-Уйгурского автономного района до северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией.