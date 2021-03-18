Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:22Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 197 710+500 675

Сильнейшая песчаная буря в Китае окрасила снег в Поволжье в желтый цвет

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Жёлтый снег выпал в Ульяновской области в ночь на четверг, специалисты считают, что цвет осадков обусловлен примесью песка, принесенного из Китая.

"Снег нехарактерного цвета (желтоватого, бежевого) обнаружен наблюдательной сетью Ульяновской области (Ульяновск, Инза, Сурское, Базарный Сызган, Канадей, Карсун, Вешкайма)", - сообщает Ульяновский центр гидрометеослужбы (ЦГМС) в четверг.

В свою очередь министерство природы и цикличной экономики региона на своей странице во "ВКонтакте" заверяет жителей, что выпавший жёлтый снег "относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения".

По данным министерства, специалисты Ульяновского ЦГМС - филиала ФГБУ "Приволжское УГМС" провели анализ отобранных проб снега на взвешенные вещества и кислотность (pH). При фильтровании проб снега обнаружены частицы твердого характера - песчаные примеси. Анализ проб воздуха на взвешенные вещества превышений санитарных норм также не выявил.

"Аналогичная ситуация наблюдается в Самарской области. По предварительной информации областного Гидрометцентра, причиной окраса снега могут быть песчаные бури со стороны Китая", - сообщается на сайте Минприроды Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что 15 марта на Пекин обрушилась самая сильная песчаная буря за последнее десятилетие. Два аэропорта китайской столицы до полудня понедельника отменили около 400 авиарейсов.

По прогнозам метеорологов, нынешняя буря должна была коснуться 12 провинций и регионов Китая: от северо-западного Синьцзян-Уйгурского автономного района до северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией.

Песчаная буря в Пекине

8
Ульяновская область Китай Самарская область

Новости

Пригожин потребовал, чтобы ФБР предоставило все имеющиеся документы о нем

Пригожин потребовал, чтобы ФБР предоставило все имеющиеся документы о нем

Водители с 1 апреля будут сдавать экзамен на права в реальных условиях

Водители с 1 апреля будут сдавать экзамен на права в реальных условиях

Лидеры думских фракций раскритиковали риторику Байдена. Обобщение

Лидеры думских фракций раскритиковали риторику Байдена. Обобщение

Осужденный экс-глава Удмуртии выйдет из колонии по состоянию здоровья

Осужденный экс-глава Удмуртии выйдет из колонии по состоянию здоровья

Кире Ярмыш и Марии Алехиной продлили домашний арест

Путин в ответ на слова Байдена в свой адрес пожелал ему здоровья

Путин в ответ на слова Байдена в свой адрес пожелал ему здоровья
Экономический кризис

Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое

Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое

Суд отменил штраф инвалиду по слуху за участие в протестах в Петербурге

Мосгорсуд снова отказался отпустить Сафронова из СИЗО

Кремль заявил, что Путин не поедет на военный парад в Афинах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');