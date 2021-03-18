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Полиция Калининграда пресекла продажу двух детей иностранцам

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Полиция Калининграда раскрыла преступную схему продажи детей, якобы рожденных от суррогатных матерей, сообщил начальник управления МВД по Калининградской области Игорь Илларионов во время выступления перед депутатами региональной Думы.

По его словам, в декабре прошлого года члены международной преступной группы попытались продать двух новорожденных детей иностранцам "под видом суррогатного материнства".

По его словам, один из фигурантов уголовного дела, возбужденного по данному факту, задержан. Он находился на территории Калининградской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Калининград Игорь Илларионов МВД

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