"РН-Юганскнефтегаз" потратил на ликвидацию последствий отказов трубопроводов около 1 млрд рублей за год

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ООО "РН-Юганскнефтегаз", крупнейшее нефтедобывающее предприятие "Роснефти", в 2020 году направило 943,5 млн рублейна локализацию и ликвидацию последствий отказов трубопроводов 943,5 млн рублей, говорится в пояснении к годовой бухгалтерской отчетности этой компании.

Также в 2020 году компания направила на рекультивацию 295,7 га загрязненных земель более 559 млн рублей (без НДС), на обезвреживание 36,6 тыс. кубометров загрязненных нефтью грунтов и нефтесодержащих отходов текущей деятельности - 135,4 млн рублей (с НДС), на мониторинг окружающей среды на лицензионных участках - 5,6 млн рублей (с НДС), на откачку с полигонов 32,5 млн кубометров нефтесодержащей эмульсии - 11,5 млн рублей (с НДС).

"РН-Юганскнефтегаз" утилизировал 1,425 млн кубометров отходов бурения в рамках текущей деятельности на сумму 3,261 млрд рублей, в том числе провел рекультивацию 61 шламового амбара на 1,258 млрд рублей (с НДС), транспортировал 230,58 тыс. кубометров отходов бурения на сумму более 198 млн рублей.

Компания продолжает реализацию газовой программы, направленной на рост утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) и снижение газовых выбросов. Работы по газовой программе ведутся по двум направлениям - сбор, подготовка и транспортировка ПНГ с месторождений по газопроводам и через компрессорные станции на газоперерабатывающие предприятия региона - ОАО "Южно-Балыкский ГПК" и ОАО "Сургутнефтегаз", а также - генерация электроэнергии на газотурбинных станциях.

В результате мероприятий программы процент использования ПНГ увеличен с 42% в 2007 году до ожидаемого уровня утилизации в 2020 году 89,66%.

Кроме того, по данным компании, одобрено продолжение реализации проекта "Целевая экологическая программа" ПАО "НК "Роснефть" в ХМАО с финансированием на 2020-2023 годы в размере 1,293 млрд рублей (с НДС). Оператором программы выступает "Юганскнефтегаз".

По данным компании, в результате выполнения работ, предусмотренных целевой производственной программой повышения надежности трубопроводов (ремонт и диагностика), число их отказов сократилось на 30% к уровню 2018 года.

Среднесписочная численность работников предприятия в прошлом году увеличилась на 635 человек (на 4%) - до 16 436.

"РН-Юганскнефтегаз" - крупнейшее нефтедобывающее предприятие "Роснефти", ведет добычу и геологоразведку на 31 месторождении в ХМАО. По данным ЦДУ ТЭК, добыча нефти и газового конденсата "НК-Юганскнефтегаз" в 2020 году составила 65 млн тонн, что на 6,5% меньше, чем годом ранее.