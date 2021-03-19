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Горнорабочий погиб на шахте в Кузбассе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели работника шахты в Кемеровской области, которого накануне задавило во время перемещения механической конструкции в забое, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"В забое шахты зажало горнорабочего между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы. Он занимался перемещением данной конструкции. В результате чего мужчина получил травмы, которые оказались смертельными. Очевидцы - другие рабочие, сообщили о произошедшем руководству угольного предприятия, они вызвали горноспасателей", - говорится в релизе.

Тело погибшего поднято на поверхность, следствием назначена экспертиза для установления точной причины гибели мужчины.

Кузбасс

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