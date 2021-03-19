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В Татарстане завели дело из-за отравления детей в бассейне хлором

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления детей в бассейне одного из спорткомплексов города Мензелинск, несколько человек госпитализированы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану в пятницу.

Дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, вечером 18 марта в бассейне одного из спорткомплексов Мензелинска, предположительно, хлором отравились дети 13-16 лет. Восемь из них были доставлены в больницу, трое госпитализированы.

"По предварительным данным, во время занятий в бассейне дети почувствовали недомогание, после чего тренер вывел их на улицу и вызвал на место экстренные службы. Осмотр места происшествия выявил неисправность оборудования в помещении бассейна, в частности системы вентиляции", - говорится в сообщении.

Татарстан СКР

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