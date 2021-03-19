Замгендиректора "Аэрофлота" Александрова будут судить за хищение 250 млн рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы рассмотрит уголовное дело замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, обвиняемого в хищении у компании 250,6 млн рублей по подложным актам, сообщила Генпрокуратура.

Кроме Александрова, который занимает должность замгендиректора компании по правовым и имущественным вопросам, по делу проходят бывший начальник отдела компании по взаимодействию с органами госвласти Татьяна Давыдова и адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец.

По версии следствия, в 2016 году Александров с целью хищения имущества авиакомпании организовал заключение четырех договоров между "Аэрофлотом" и Сливко и Кибец об оказании юридической помощи и представлении интересов перевозчика в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Необходимость в найме сторонних адвокатов не было, поскольку эту работу выполняли сотрудники юридического департамента авиакомпании, считает следствие.

В 2016-2018 годах по подложным актам о якобы оказанных "Аэрофлоту" услугах, которые составили адвокаты, Александров и Давыдова обеспечили выплату им 250,6 млн рублей, полагает следствие. Эти деньги "члены преступной группы" потратили по своему усмотрению, отмечает Генпрокуратура.

Александрову и Давыдовой вменяют ч. 4 ст. 159 УК(мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы, с использованием служебного положения).

Все фигуранты дела арестованы.

О задержании Алекснадрова стало известно в начале октября 2019 года.