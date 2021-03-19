ВЦИОМ отметил небольшое снижение доли счастливых россиян

Каждый десятый причиной своего несчастья назвал положение в стране

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В России более или менее счастливыми себя ощущают 80% населения, по сравнению с ноябрем 2020 года измеряемый социологами "индекс счастья" снизился с 66 до 64 пункта, показало исследование ВЦИОМа. В период с 2017 по начало 2019 года индекс счастья держался на уровне 72-75 пунктов, а счастливыми себя считали около 85% граждан.

Последний опрос социологи провели 13 марта 2021 года по телефону среди 1600 взрослых россиян. Индекс счастья строится на основе вопроса: "В жизни бывает всякое и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?" Он рассчитывается как разница суммы положительных и отрицательных ответов и может колебаться в диапазоне от -100 до 100.

Определенно счастливыми считают себя 36% респондентов, скорее счастливыми - 44%, скорее несчастливыми - 11%, определенно несчастными - 5%. Лучше настроены россияне с хорошим достатком (93%), а также с высшим полным или неполным образованием (85%).

На открытый вопрос о причинах ощущения счастья 26% назвали наличие семьи, у которой все хорошо. С 2012 года этот вариант ответа давали от 16% до 34% опрошенных.

Еще 25% счастливцев объяснили, что они довольным тем, что здоровы они сами и их близкие.

21% сказали, что счастливы, потому что у них есть дети, 17% назвали хорошую работу, 12% просто довольны жизнью, 9% - своим материальным положением, 8% - положением в личной жизни, 7% - жилищными условиями.

Среди тех, кто несчастен, люди чаще всего объясняли свое состояние положением дел в стране. Его среди причин указали 10% в этой группе, в ноябре 2020 года таких ответов было 4%. Еще 9% назвали нехватку материальных средств, 6% - маленькую зарплату и задержки выплат, по 4% - безработицу, маленькую пенсию, высокие цены и проблемы в семье. По 3% упомянули проблемы со здоровьем, некачественную медпомощь и отсутствие стабильности.

"Традиционно главными аргументами за то, чтобы считать себя счастливыми, у россиян звучат так: есть семья, здоровье и дети. Для несчастливых же наиболее частые причины такого ощущения связаны с плохой ситуацией в стране в целом, нехваткой материальных средств и низкими доходами. Пандемический год слабо повлиял как на структуру мотивов, так и на пропорцию счастливых и несчастливых россиян. Негативные факторы слегка усилились, позитивные — немного ослабли. Единственное значимое изменение связано с семьей как источником счастья — доля тех, кто называет ее таковым, существенно снизилась", - прокомментировал результаты опроса гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.