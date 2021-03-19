Житель Вологодской области осужден пожизненно за убийство беременной жены и ребенка

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вологодский областной суд в пятницу огласил приговор местному жителю Константину Капустину, которого признали виновным в убийстве беременной жены и ее пятилетней дочери, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Капустин признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего и беременной женщины, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба).

"Суд назначил Капустину наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. С осужденного в пользу потерпевших (родителей убитой) суд взыскал материальный ущерб в размере 1 079 320 рублей 40 копеек и компенсацию морального вреда по 1 млн рублей в пользу каждого", - говорится в сообщении.

Тела женщины и ее дочери со следами насильственной смерти были обнаружены утром 3 сентября 2020 года на месте тушения пожара в деревянном доме в деревне Ушаково Кичменгско-Городецкого района Вологодской области. Выяснилось также, что погибшая женщина была беременна.

В совершении двойного убийства заподозрили 25-летнего мужа женщины - Капустина. По версии следствия, в ту ночь он поссорился с женой и стал наносить ей удары ножом, а также набросился с ножом на дочь женщины. После убийства мужчина попытался скрыть следы преступления и поджег дом.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, но сбежал оттуда, в наручниках выпрыгнув из окна второго этажа. Капустина объявили в розыск и 5 сентября задержали.

Изначально мужчина признавал вину, но на суде заявил, что не убивал жену и ее дочь, утверждая, что оговорил себя на предварительном следствии, а из полиции убежал, поскольку его напугали пожизненным наказанием. Суд расценил эту позицию мужчины как способ уйти от наказания.