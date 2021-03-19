За хищение 10 млрд руб. задержали 11 экс-глав энергосбытовых компаний

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний, входящих в ПАО "Россети", подозреваемых в мошенничестве на сумму свыше 10 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт", ПАО "Челябэнергосбыт" Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения", - сказала Волк журналистам.

По версии следствия, управленческая структура криминальной организации действовала под прикрытием акционерного общества "Межрегионсоюзэнерго", которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Согласно схеме, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования.

Эти операции финансировались за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ "Мосуралбанк". В результате фигуранты создали формальные основания для вывода денег из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций. "Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств", - сообщила представитель МВД.

Таким образом с 2004 по 2019 год участники преступного сообщества вывели в подконтрольные им зарубежные компании более 10 млрд рублей.

Она пояснила, что эти деньги должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособности технических сетей и иных расходов, связанных с обеспечением безопасности электроэнергетики.