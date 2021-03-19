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Суд арестовал экс-глав энергосбытовых компаний по делу в хищении 10 млрд руб.

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы санкционировал арест ряда бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 10 млрд рублей.

В РоссииЗа хищение 10 млрд руб. задержали экс-глав энергосбытовых компанийЗа хищение 10 млрд руб. задержали экс-глав энергосбытовых компанийЧитать подробнее

"Судом удовлетворено ходатайство следователя, в отношении Литвинова, Сахно, Никодимовой, Корнеева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 мая, в отношении Ворачева - до 18 мая", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Она уточнила, что суд не стал отправлять под арест еще одного фигуранта дела Николая Кривцунова, который находился под подпиской о невыезде.

Ранее в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании 11 человек - бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт", ПАО "Челябэнергосбыт" Ильи Шульгина, Елизаветы Сахно, Вадима Литвинова, Светланы Никодимовой, Ивана Ворачева, Николая Кривцунова, а также работников указанных организаций и бывшего управляющего АКБ "Мосуралбанк" Николая Корнеева.

Задержания были связаны с уголовным делом о хищении средств производителей электрической энергии и сетевых компаний, которые входят в ПАО "Россети". Фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, управленческая структура криминальной организации действовала под прикрытием акционерного общества "Межрегионсоюзэнерго", которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Согласно схеме, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования.

Финансирование указанных операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ "Мосуралбанк". В результате фигурантами были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций.

Таким образом с 2004 по 2019 год участниками преступного сообщества были выведены за рубеж более 10 млрд рублей, которые должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния техсетей и иных расходов.

Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск, наложен арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на общую сумму около 7 млрд рублей.

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