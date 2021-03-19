Самолет из Турции экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за отказа двигателя

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Самолет "Уральских авиалиний" рейса "Анталья-Москва" действительно совершил посадку в международном аэропорту "Платов" Ростова-на-Дону после отказа двигателя. Это подтвердили Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани в пятницу.

"Самолет "Уральских авиалиний" с отказом двигателя, летевший из Антальи в аэропорт Домодедово, сел в Ростове-на-Дону, посадка прошла успешно", - сказал собеседник агентства.

Свердловская транспортная прокуратура в связи с вынужденной посадкой самолета проводит проверку.

"Предварительная причина – отключение одного из двигателей. Рейс регулярный. (...) Посадка осуществлена в штатном режиме, пострадавших нет", - сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" уточнили, что на борту самолета находилось 194 человека.

Ранее о внеплановой посадке в Ростове-на-Дону из-за отказа двигателя самолета Airbus A321 рейса "Анталья - Москва" сообщалось со ссылкой на информированный источник. По его данным, на борту находилось более 130 человек.