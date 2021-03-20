Посол РФ в США прибудет в Москву на консультации

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Посол РФ в США Анатолий Антонов в субботу прибудет в Москву, где проведет консультации на тему нынешнего состояния российско-американских отношений.

О том, что Антонов приглашен в российскую столицу, стало известно в среду после того, как президент США Джо Байден сделал ряд резонансных заявлений о России и ее руководстве. В Кремле их назвали "очень плохими высказываниями". "Это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Москве у посла Антонова состоятся консультации во внешнеполитическом и других профильных ведомствах с целью проанализировать "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

"Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик", - говорилось в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона "заинтересована в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски."

В четверг на этой неделе президент РФ Владимир Путин, комментируя резкие высказывания своего американского коллеги, пожелал ему здоровья и отметил, что Москва продолжит работать с Вашингтоном, но в тех областях, в которых российская сторона сама заинтересована, и на тех условиях, которые считает для себя выгодными.

Путин подчеркнул, что Россия будет развивать отношения со всеми странами мира, в том числе с США. Позднее в этот же день российский лидер предложил Байдену провести онлайн разговор в эту пятницу или понедельник и дал соответствующее поручение МИД РФ.

Накануне Песков сообщил журналистам, что российская сторона по дипканалам прорабатывает инициативу президента РФ о разговоре с американским лидером.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова попросили прокомментировать ответ Белого дома на предложение Путина, который ранее назвал возможными днями проведения такой беседы пятницу или понедельник. Из ответа следует, что Байден в пятницу занят. "Это означает, что сегодня это не может состояться, но, поскольку президент Путин сказал, что или в пятницу, или в понедельник, поскольку в субботу-воскресенье Путин будет не в совсем удобных условиях для организации общения с президентом США, остаётся вариант с понедельником. Или остаётся ещё вариант в любое удобное время для президента США", - сказал Песков.

У него уточнили, продолжаются ли "попытки договориться" с Вашингтоном о проведении этого разговора.

"Это не то, что попытки, они не могут продолжаться, просто предпринимаются действия по дипканалам по запросу такого контакта. Хочу обратить ваше внимание, что предыдущий контакт, первый контакт в нынешнем качестве господина Байдена как президента США проводился по инициативе американской стороны. Вот сейчас российская сторона в свете инициативы президента Путина проявляет сама инициативу и по дипканалам эту инициативу передает и будет ожидать ответа", - сказал Песков.

Его спросили, на какой площадке мог бы состояться данный диалог.

"Существует видеосвязь, видеоконференция. Сейчас большая часть жизни во всех странах осуществляется посредством видеоконференций. Есть открытые платформы, есть закрытые платформы. Слава богу, технологии коммуникаций между руководством США и России позволяет осуществлять такую видеосвязь. Она создана, апробирована и функционирует. Все платформы имеются, здесь - никаких проблем", - сказал Песков.

При этом он напомнил, что Путин предложил Байдену пообщаться именно публично, "не закрывая" беседу "от народов двух стран".