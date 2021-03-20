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Минкультуры РФ разработало концепцию развития творческих индустрий

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Концепция развития творческих индустрий в России разработана и проходит согласование, сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

"Мы сегодня завершили подготовку текста документа. Документ сегодня согласовывается со всеми федеральными органами исполнительной власти. Понятно, что в концепции есть целый перечень экономических вопросов, которые связаны в том числе с изменением налогового законодательства, и согласовывается с субъектами Российской Федерации, потому что реализация стратегии, безусловно, будет на базе учреждений культуры субъектов РФ. Как только мы закончим такие согласования, мы внесем концепцию в правительство Российской Федерации. Очень надеемся, что она будет в ближайшее время принята", - сказала Ярилова в субботу журналистам во Владивостоке.

Она напомнила, что концепция разрабатывается по поручению главы государства.

По ее словам, сектор креативных индустрий - один из самых быстро развивающихся во всем мире, он растет на 15% в год.

Минкульт

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