Глава горхозяйства Лесосибирска задержан по делу о гибели детей при пожаре

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Следователи СКР задержали руководителя управления городского хозяйства в рамках расследования дела о гибели четверых детей на пожаре в Лесосибирске (Красноярский край), сообщили журналистам в пресс-службе СКР по Красноярскому краю и Хакасии в субботу.

"По предварительной версии следствия, подозреваемый ненадлежащим образом исполнял обязанности по содержанию жилищного фонда, учету его технического состояния и контролю за законностью проживания в нем граждан. Следствие считает, что он не принял своевременных мер по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, самовольно туда вселившейся", - сообщили в пресс-службе.

Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного в рамках дела по ч.3 ст.293 УК РФ. Также проверяются действия прочих должностных лиц города.

Пожар в многоквартирном деревянном доме в Лесосибирске произошел утром 17 марта и унес жизни четверых детей в возрасте от 2 до 17 лет. Пострадавших во время пожара бабушку и 12-летнего мальчика госпитализировали, позднее их в тяжелом состоянии перевезли на вертолете санавиации в Красноярск.