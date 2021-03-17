Четверо детей погибли в результате пожара в Красноярском крае

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Четверо детей стали жертвами пожара в многоквартирном деревянном бараке под Красноярском.

"Пожар произошел в одной из квартир двухэтажного 8-ми квартирного деревянного дома в Лесосибирске. Огонь охватил всю квартиру площадью 60 кв. м. Погибли четверо детей двух, пяти, десяти и семнадцати лет", - сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

Еще один ребенок 12 лет и взрослый получили ожоги и были госпитализированы.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, причиной пожара по предварительным данным стало нарушение жильцами техники пожарной безопасности.

"Предварительно, причина в неосторожном обращении с огнем либо неисправность электрообогревательных приборов", - сказал источник.