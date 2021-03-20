В Госдуму внесут поправки об упрощенных налоговых вычетах на покупку жилья

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило и постановило внести в Госдуму поправки к проекту закона, упрощающему получение налогоплательщиками имущественных и инвестиционных налоговых вычетов, сообщается в субботу на сайте правительства.

Законопроект упрощает порядок получения налогоплательщиками налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Проектом поправок, в частности, предполагается уточнить момент возникновения права налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета, определить порядок представления им документов, подтверждающих произведенные расходы.

Также предусматривается уточнить срок начала начисления процентов, выплачиваемых налогоплательщику при нарушении сроков возврата суммы излишне уплаченного НДФЛ в связи с предоставлением налогового вычета в упрощенном порядке, и срок вступления законопроекта в силу.