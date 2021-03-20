Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 20.03В России 4 447 570+9 632В мире 122 315 656+526 273

Кабмин предложил обязать кандидатов декларировать траты на цифровой валюты

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ по итогам заседания 18 марта вносит в Госдуму законопроект о необходимости декларирования кандидатами на выборах расходов своих семей на приобретение цифровой валюты.

Решение о внесении в Думу проекта федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" опубликовано на сайте правительства в субботу.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство "в части необходимости представления кандидатами, участвующими в выборах, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты".

Уточняется, что речь идет о сделках, совершенных в течение последних трех лет и превышающих общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Необходимо также предоставлять сведения и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

Госдума

Новости

"Роскосмос" не нашел проблем с ракетой "Союз" после переноса пуска

Козак предложил письменно закрепить договоренности о прекращении огня в Донбассе

В России за сутки зарегистрировали более 9,6 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали более 9,6 тыс. случаев COVID-19

Пуск "Союза" с иностранными спутниками перенесли на 21 марта

Пуск "Союза" с иностранными спутниками перенесли на 21 марта

Что случилось этой ночью: суббота, 20 марта

Электронные паспорта в Москве начнут оформлять с 1 декабря 2021 года

Дмитрий Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства

Дмитрий Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства

Что произошло за день: пятница, 19 марта

Рубль вечером растерял часть прироста к доллару и евро

Рост реального размера зарплат в РФ в январе практически остановился

Рост реального размера зарплат в РФ в январе практически остановился
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');