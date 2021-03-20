Кабмин предложил обязать кандидатов декларировать траты на цифровой валюты

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ по итогам заседания 18 марта вносит в Госдуму законопроект о необходимости декларирования кандидатами на выборах расходов своих семей на приобретение цифровой валюты.

Решение о внесении в Думу проекта федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" опубликовано на сайте правительства в субботу.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство "в части необходимости представления кандидатами, участвующими в выборах, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты".

Уточняется, что речь идет о сделках, совершенных в течение последних трех лет и превышающих общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Необходимо также предоставлять сведения и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.