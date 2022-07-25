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Минтруд предложил обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Министерство труда законопроект, обязывающий руководителей государственных муниципальных учреждений представлять сведения о расходах, а также позволяющий контролировать расходы данных лиц, сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас Трудовой кодекс и закон о борьбе с коррупцией обязывает таких менеджеров, в том числе директоров школ и детских садов, а также главных врачей больниц и поликлиник, декларировать сведения о доходах. Подготовленный законопроект предполагает дополнить эти обязательства требованием декларировать и расходы.

"Предусматривается, что сведения будут представляться как в случае заключения сделки, так и в случае ее оплаты. Расширяется перечень сведений о расходах, которые необходимо представлять, а именно: необходимо будет указывать сведения о получении кредитов (займов) на приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, цифровых финансовых инструментов в случае, если общая сумма превышает трехлетний совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга) (в последствии сведения о погашении таких кредитов", - сообщили в пресс-службе министерства.

Минтруда
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