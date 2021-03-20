В КБР проверят сообщения об отравлении мясом воспитанников детсада

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку информации об отравлении детей в одном из детских садов столицы республики Нальчика, сообщили "Интерфаксу" в субботу в ведомстве.

По данным следователей, в одной из соцсетей обнаружены публикации и видеозаписи с информацией о том, что администрация детсада закупала для питания воспитанников "испорченные продукты, в частности, мясо, употребление которых повлекло отравление детей".

Собеседник агентства не уточнил количество отравившихся и степень тяжести их состояния.